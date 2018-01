Dois soldados americanos mortos e 5 feridos em ataques de rebeldes Fontes do Exército dos Estados Unidos informaram neste sábado que dois soldados americanos morreram e outros cinco ficaram feridos, em dois atentados que aconteceram em Bagdá e Kirkuk, mas não precisaram quando as ações dos rebeldes aconteceram. No primeiro ataque, em uma estrada ao norte da capital, Bagdá, a explosão de uma bomba durante a passagem de um comboio americano deixou um morto e três feridos. No outro atentado, contra uma patrulha militar no sul de Kirkuk, 250 quilômetros ao norte de Bagdá, um soldado morreu e outros dois ficaram feridos.