Dois soldados americanos são mortos no Iraque Pelo menos dois soldados americanos morreram e outros três ficaram feridos em dois ataques da insurgência no Iraque, informou nesta quarta-feira um comunicado do comando militar dos EUA. Um soldado morreu e outros três ficaram feridos terça-feira na explosão de uma bomba durante a passagem do veículo em que estavam, perto da cidade de Habaniya, 80 quilômetros a oeste de Bagdá. Outro soldado morreu ao sul de Bagdá atingido por disparos de armas leves, segundo as fontes, que não informaram mais detalhes. Desde o início da invasão e posterior ocupação do país em março de 2003, já morreram mais de 3.220 soldados americanos no Iraque.