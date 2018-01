Dois soldados britânicos morrem em ataque no Iraque Dois soldados britânicos morreram na noite de sábado em um ataque a bomba cometido em Basra, no sul do Iraque, informou neste domingo o Ministério da Defesa do Reino Unido. A cidade possui a maior parte dos nove mil soldados britânicos postados no país. Aparentemente um terceiro soldado ficou ferido, mas a informação não foi confirmada oficialmente. O número de efetivos das Forças Armadas britânicas que morreram desde a invasão do Iraque em 2003 chega a 111.