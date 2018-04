Dois soldados da Otan morrem em ataque no Afeganistão

Pelo menos dois soldados da Força Internacional de Assistência à Segurança no Afeganistão (Isaf), sob comando da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), morreram e um outro ficou ferido em um ataque no leste do país, informou nesta quarta-feira, 27, à Efe um porta-voz da organização. Segundo a fonte, uma bomba colocada em uma estrada explodiu na noite de terça-feira, 26, na passagem da patrulha na qual viajavam os militares no distrito de Sharan, na província afegã de Paktika. A nacionalidade das vítimas não foi revelada, já que a política da Isaf é não comunicá-la até que seus familiares tenham sido notificados. No entanto, o canal de televisão 'Tolo TV' informou que os soldados são poloneses.