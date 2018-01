Dois soldados da Otan são mortos no Afeganistão Dois soldados da Otan foram mortos durante operações de combate no sul do Afeganistão, disse a Otan neste domingo, 4. Os soldados foram mortos no sábado, 3. Até o momento, a Força de Segurança Internacional da Otan não identificou a nacionalidade dos mortos ou o local onde aconteceu. A província de Helmand, onde tropas britânicas operam, registrou numerosos confrontos nas últimas semanas. O Canadá também mantém tropas no sul do país, próximo a Kandahar.