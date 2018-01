Dois soldados dos EUA morrem e cinco ficam feridos no Iraque Dois soldados norte-americanos morreram e cinco ficaram feridos em diferentes ações de rebeldes no Iraque. Um dos soldados mortos tentava desarmar uma bomba caseira na cidade de Baqouba, nos arredores de Bagdá. No mesmo local, um segundo soldado morreu mais tarde quando seu comboio, da 4ª Divisão de Infantaria do Exército, foi atacado. No ataque, outros dois soldados ficaram feridos. Em Mosul, no norte do Iraque, três soldados ficaram feridos em emboscada contra a 101ª Divisão Transportada em Mosul, ao norte do Iraque. As informações são da Dow Jones.