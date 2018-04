Dois soldados dos EUA morrem em combates no Iraque

BAGDÁ - Dois soldados dos Estados Unidos foram mortos e cinco ficaram feridos durante combates no norte do Iraque, informaram hoje as Forças Armadas norte-americanas. As mortes ocorreram durante o ataque a uma patrulha no dia anterior, disse o Exército em comunicado. O texto informa que os cinco soldados feridos estão sob tratamento no hospital militar.

O comunicado informa que as identidades das vítimas não serão anunciadas até que o Ministério da Defesa americano entre em contato com as famílias dos militares.

No total, 4.389 soldados dos EUA morreram desde o início, em 2003, da invasão liderada pelo país no Iraque, que retirou o ditador Saddam Hussein do poder. O balanço é da agência France Presse, baseado em dados do site independente www.icasualties.org. As informações são da Dow Jones.