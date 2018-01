Dois soldados dos EUA morrem em explosão no Iraque Dois soldados norte-americano morreram em um ataque com bombas no Iraque, informou um porta-voz militar nesta segunda-feira. A bomba que atingiu os soldados explodiu domingo perto de Samarra, 100 km a noroeste de Bagdá, durante a passagem de uma patrulha da I Divisão de Infantaria. Um terceiro militar ficou ferido no atentado, mas passa bem. Com mais essas vítimas, sobe para 911 o número de soldados norte-americanos mortos no Iraque desde o início das operações militares, em março de 2003.