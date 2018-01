Dois soldados dos EUA são mortos no Iraque Dois soldados americanos morreram em conseqüência dos ferimentos recebidos durante uma "operação de combate", no oeste do Iraque, segundo um comunicado do Exército dos Estados Unidos. A nota do comando militar diz que os soldados morreram na província de al-Anbar, no oeste do país, considerada um dos redutos da resistência sunita. No mês de agosto morreram 64 soldados americanos, contra 43 no mês de julho.