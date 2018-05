Dois soldados dos EUA são mortos no sul do Iraque O exército dos Estados Unidos comunicou que dois soldados americanos foram mortos na sexta-feira em operações no sul do Iraque. Detalhes sobre como os dois morreram não foram divulgados. Os nomes das vítimas serão revelados somente depois que os parentes mais próximos forem notificados e mediante liberação do Departamento de Defesa.