Dois soldados e um rebelde curdo morrem em choques na Turquia Dois soldados turcos e um rebelde curdo morreram em choques no sudeste da Turquia, informou a imprensa local hoje. Os choques foram registrados no sábado na província de Tunceli, cerca de 800 quilômetros a leste de Ancara, a capital turca, informou a agência de notícias Anatólia. Um soldado morreu na hora e três ficaram feridos. Um dos militares feridos morreu mais tarde no hospital, dizia o despacho. A operação militar prosseguiu neste domingo e um rebelde também perdeu a vida, ainda de acordo com a agência. Autoridades locais não foram encontradas imediatamente para comentar o episódio.