Dois soldados filipinos e 10 rebeldes morrem em combate Dez guerrilheiros do Novo Exército do Povo (NEP), entre eles duas mulheres, e dois soldados filipinos morreram numa batalha na província de Bukidnon, cerca de 900 quilômetros a sudeste de Manila, informou nesta sexta-feira, 2, um porta-voz militar. Cerca de 30 membros do NEP enfrentaram na quinta-feira, 1, durante mais de oito horas as tropas do governo perto de Malaybalay, disse o major Samuel Sagun, comandante da IV Divisão de Infantaria do Exército filipino. Ele acrescentou que três soldados foram feridos. As forças de segurança apreenderam dois rifles de assalto e uma mina, segundo a mesma fonte, citada pelo jornal The Philippine Inquier. A presidente filipina, Gloria Macapagal Arroyo, anunciou no ano passado uma nova ofensiva militar e policial para acabar com a rebelião comunista até 2010.