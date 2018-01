Dois soldados iraquianos morrem em explosão de carro-bomba em Bagdá Pelo menos dois soldados iraquianos morreram nesta segunda-feira e outro ficou ferido na explosão de um carro-bomba no norte de Bagdá, informaram fontes policiais iraquianas. O coronel de Polícia Ali Hadi afirmou que o veículo, que estava estacionado, explodiu durante a passagem de um comboio do Exército iraquiano no bairro de Al Waziriya. No mesmo dia, a explosão de dois carros-bomba causou a morte de três pessoas em dois incidentes separados em Bagdá e na cidade de Tel al-Afar, 470 quilômetros ao noroeste da capital iraquiana, segundo fontes policiais. Além disso, o ministro da Saúde iraquiano, Ali Abdelmutalib al-Shemenry, saiu ileso de uma tentativa de assassinato em Bagdá, segundo informaram fontes do Ministério do Interior.