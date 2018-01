Dois soldados libaneses morrem ao tentar desativar bomba israelense Dois militares libaneses morreram nesta quarta-feira e outro ficou ferido enquanto tentavam desativar uma bomba lançada por Israel durante sua ofensiva contra o Hezbollah, segundo a emissora A Voz do Líbano. De acordo com a emissora, o incidente ocorreu na aldeia de Aita Shaab, no sul do país, perto da fronteira com Israel. Esta aldeia foi testemunha durante os mais de 30 dias de conflito de intensos confrontos entre a milícia xiita libanesa Hezbollah e o Exército de Israel. A ONU e várias organizações internacionais protestaram contra as bombas de fragmentação lançadas por Israel durante sua ofensiva contra o sul d país e que ainda não explodiram em solo libanês. Esses artefatos deixaram dezenas de mortos e feridos no Líbano desde o fim das hostilidades em 14 de agosto.