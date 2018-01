Dois soldados morrem em ataques da guerrilha no Iraque Dois soldados norte-americanos morreram hoje em incidentes diferentes perto da cidade iraquiana de Balad, 72 km ao norte de Bagdá. Um soldado foi morto e outros dois ficaram feridos quando sua patrulha foi atacada por guerrilheiros. Outro soldado morreu com a explosão de uma bomba quando um comboio de veículos militares tentava socorrer os soldados atingidos no primeiro ataque.