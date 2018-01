Dois sul-coreanos e um colombiano são mortos no Iraque Dois trabalhadores sul-coreanos foram mortos perto da cidade Tikrit, no Iraque, informa a agência de notícias Yonhap. Os dois eletricistas foram baleados enquanto viajavam de carro, disse a Yonhap, citando o diretor-geral do Ministério das Relações Exteriores da Coréia do Sul, Lee Kwang-jae. O informe não diz quando ocorreram os disparos. As autoridades americanas informam que um trabalhador colombiano foi morto e outros dois feridos nas proximidades de Balad. Mais cedo, o governo do Japão havia noticiado a morte de dois diplomatas nas proximidades de Tikrit. Ontem, sete agentes secretos espanhóis foram mortos numa emboscada, também no Iraque.