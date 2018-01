Dois supostos terroristas presos na Inglaterra A polícia britânica prendeu dois suspeitos de terrorismo, incluindo um supostamente ligado à Al-Qaeda, informa o Ministério do Interior do Reino Unido. Segundo informes divulgados pela televisão, a ligação com o grupo de Bin Laden envolveria o ?terrorista do sapato?, Richard Reid. Um suspeito de 24 anos foi detido em Gloucester depois que a polícia removeu os moradores de 119 lares próximos e isolou três estradas, temendo que o suposto terrorista tivesse explosivos consigo. ?Os serviços de segurança e a força especial da polícia crêem que esse homem tem conexões com uma rede de grupos da Al-Qaeda?, disse o secretário (ministro) do Interior, David Blunkett. Reportagens disseram que a investigação em torno desse suspeito envolveu Reid, cidadão britânico que tentou detonar explosivos guardados em seus sapatos durante um vôo para Miami, em 2001. Também foi preso um homem de 39 anos em Manchester, suspeito de ações terroristas. A Polícia Metropolitana de Londres, envolvida em ambas as operações, não divulgou a nacionalidade e nem a natureza exata das acusações contra os dois.