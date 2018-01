Dois suspeitos de terrorismo comparecerão à Justiça em Paris Dois suspeitos de participação em um ataque fatal contra uma sinagoga em Túnis foram transferidos a Paris, onde serão apresentados diante de um juiz antiterrorista, informou hoje a polícia francesa. Sob um forte esquema de segurança, Walid Naouar e Mohamed Sathi Naouar, irmão e tio do principal suspeito do atentado, foram levados do quartel-general da polícia de Lyon à capital francesa a bordo de uma caravana de veículos sem identificação da polícia. Os dois suspeitos fazem parte de um grupo de oito pessoas detidas pela inteligência francesa na terça-feira em uma área próxima a Lyon em relação ao ataque, ocorrido em abril e que as autoridades alemãs relacionaram com a rede terrorista Al-Qaeda. Os detidos são familiares e amigos de Nizar Naouar, suspeito de ter conduzido um caminhão que explodiu em frente à histórica sinagoga de Ghriba, na cidade de Djerba, em Túnis. Dezenove pessoas morreram no atentado, 14 delas de nacionalidade alemã. A polícia francesa já libertou dois homens que foram interrogados na semana passada.