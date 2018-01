Dois suspeitos de terrorismo são detidos em Manchester Dois homens foram detidos neste sábado, dia 2, em operações antiterroristas em Manchester (norte da Inglaterra), informou a Polícia britânica. As detenções não estão relacionadas com a operação das últimas horas em Londres, que levaram à detenção de outras 14 pessoas, disse um porta-voz da Polícia da Grande Manchester. As detenções, às 5h (2h de Brasília), foram resultado de "uma investigação em curso", a partir da informação do serviço secreto, acrescentou o porta-voz. A fonte explicou que três casas foram revistadas e que a operação é uma continuação das ações de 23 de agosto, quando foi detido outro suspeito.