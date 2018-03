Dois terços dos hispânicos nos EUA apóiam Obama, diz pesquisa Dois terços dos eleitores hispânicos dos Estados Unidos preferem o candidato democrata à Presidência, Barack Obama, mostrou um estudo divulgado na quinta-feira. A pesquisa telefônica, feita em todo o país pelo Centro Hispânico Pew, revelou que 66 por cento dos eleitores latinos registrados apóiam Obama, enquanto 23 por cento apóiam o republicano John McCain. Foram entrevistadas 2.015 pessoas. A pesquisa apontou que o forte desempenho de Obama representa uma grande mudança em relação ao período das primárias, "quando ele perdia votos para Hillary Clinton em uma proporção de 2 para 1, gerando especulação em alguns setores de que os hispânicos seriam reacionários na hora de votar em um candidato negro". O estudo revelou ainda que 65 por cento dos eleitores latinos registrados se identificam ou se inclinam para o lado democrata, em comparação com os 26 por cento que disseram se identificar com o partido republicano. "Essa vantagem de 39 pontos percentuais é a maior que já existiu em qualquer momento desta década", informou a pesquisa. Trinta e dois por cento dos entrevistados disseram que ser negro é algo que ajuda Obama a conquistar votos entre os eleitores hispânicos, enquanto 11 por cento disseram que isso o prejudica. A maioria, 53 por cento, disse que raça não é um fator importante na hora dos latinos escolherem um candidato. Os hispânicos, que formam 15 por cento da população dos Estados Unidos e 9 por cento do eleitorado, podem provocar mudanças críticas em campos de batalha eleitorais, como nos Estados do sudoeste dos EUA, incluindo a Flórida. Durante as últimas semanas, tanto McCain quanto Obama se dirigiram a organizações hispânicas para obter votos, dando ênfase aos planos de revisão da lei de imigração e às propostas educacionais que, segundo os candidatos, ajudariam os latinos. Em 2004, o presidente George W. Bush obteve cerca de 40 por cento do voto hispânico, um recorde republicano. As pesquisas de opinião mostram que a imagem dos republicanos entre os latinos se deteriorou desde então, devido ao debate nacional sobre a reforma imigratória. O estudo foi feito entre os dias 9 de junho e 13 de julho e tem margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. (Por Tim Gaynor)