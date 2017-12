Dois terremotos levam caos à China Dois fortes terremotos no nordeste da China deixaram nove pessoas mortas e feriram dezenas de outras, informou o governo chinês neste domingo. Os tremores tiveram 6.1 e 5.8 pontos na escala Richter e ocorreram por volta de 8h da manhã de hoje pelo horário de Brasília. A área atingida é a província de Gansu, um local pouco habitado. ?Foi o caos. As pessoas estavam correndo de suas casas pela noite?, disse um morador à Associated Press.