Dois terremotos moderados sacodem o norte da Califórnia Dois terremotos sacudiram o norte da Califórnia, nos Estados Unidos, no início deste domingo, mas autoridades locais disseram que não houve relatos imediatos de feridos ou danos. O primeiro tremor, de magnitude 5,1, ocorreu cerca de 30 quilômetros ao oeste da cidade de Petrolia, de acordo com o centro de pesquisa geológica dos Estados Unidos. A cidade fica 416 quilômetros ao norte de San Francisco. O terremoto foi registrado por volta das 7h26 (horário de Brasília) e tinha 17 quilômetros de profundidade, de acordo com o central nacional de terremotos do país. O segundo tremor, de magnitude 4,1, aconteceu cerca de um minuto mais tarde, próximo à cidade de Fort Ross. O tremor tinha 5 quilômetros de profundidade, informou o centro nacional de terremotos. Tremores de magnitude 5 são considerados moderados, mas capazes de causar danos consideráveis. Já tremores de magnitude 4 são classificados como leves, capazes de danos moderados. (Texto de Stacey Joyce)