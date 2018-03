Dois trabalhadores britânicos morrem no Iraque Pelo menos dois contratados britânicos morreram no Iraque e outros três ficaram feridos, devido à explosão de uma bomba na passagem do veículo onde estavam, informaram hoje fontes do Exército britânico no Iraque. As fontes, que não precisaram a nacionalidade dos feridos, disseram que a explosão ocorreu ontem, 30 quilômetros ao noroeste da localdade de Al Batra, situada 150 quilômetros ao sul de Bagdá. Os trabalhadores estavam em veículos civis de uma empresa de segurança britânica, informaram as fontes.