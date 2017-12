Dois tremores de 4 graus sacodem o Equador Um tremor de 4 graus na escala Richter foi registrado na quarta-feira no litoral do Equador, 12 horas depois de outro terremoto de força similar sacudir a serra andina do sul do país. Nenhum dos dois terremotos deixou vítimas ou danos materiais, segundo o Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional. O último tremor foi registrado às 17h29 locais (20h29 de quarta-feira em Brasília), a cerca de 140 quilômetros ao sudoeste de Quito, perto da cidade costeira de Quevedo, na província de Los Rios. O primeiro tremor aconteceu às 5h05 locais (8h05 da manhã de quarta-feira em Brasília) e sua intensidade foi de 4,1 graus na escala Richter. Ele foi sentido a cerca de 270 quilômetros ao sul de Quito, perto da cidade de Paute, na província de Azuay.