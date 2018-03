Dois trens colidem no Zimbábue - 40 mortos Um trem de passageiros lotado e um trem de carga colidiram de frente neste sábado e pegaram fogo, no noroeste do Zimbábue, matando 40 pessoas e ferindo cerca de 60, informou a rádio estatal. O ministro dos Transportes, Witness Mangwende, afirmou que o acidente aconteceu por erro humano, dizendo que uma falha nos semáforos dos trilhos mandou os dois trens seguirem adiante pelo mesmo trilho. A televisão estatal informou que já havia sinais de falha no sistema de semáforos desde novembro. O trem de carga, que carregava líquido inflamável, e o de passageiros, que ia para a cidade turística de Cataratas de Vitória, colidiram perto da mina de Hwange, a cerca de 300 quilômetros da cidade de Bulawayo.