Dólar com a cara de Bush. Era falso A presença insólita do rosto do novo presidente dos Estados Unidos, George Bush, não impediu que uma cédula falsa de dólar fosse aceita como pagamento em uma lanchonete do interior do país. O caixa de uma franquia da rede Dairy Queen na cidade de Danville, no Estado de Kentucky, recebeu (e "engoliu") a nota no domingo. O freguês, bem pouco habitual, fez uma refeição de duas horas. Para pagar a conta, de US$ 2,12, apresentou uma nota de US$ 200. Detalhe: uma das faces da cédula exibia a foto de Bush, empossado no dia 20 de janeiro. Desconfiado, o caixa até pensou em devolvê-la, mas acabou aceitando o dinheiro. Minutos depois, quando fazia as contas da féria do dia, veio a nova surpresa. No verso da cédula, havia uma estranha inscrição: "Todo o mundo tem direito de portar armas." Ao lado da frase, a cédula ainda trazia o desenho de uma torre de petróleo (a família de Bush fez grande parte de sua fortuna com empresas do ramo petrolífero). Foi o que bastou para que o caixa descobrisse ter caído no velho truque do dinheiro falso. Mas já era tarde. Além de comer de graça, o falsificador ainda embolsou o troco (nada desprezível) de US$ 197,88. Avisada do golpe, a polícia de Danville recolheu a nota e agora trata de encontrar outras - e deter o falsário. E prometeu ao caixa manter seu nome em sigilo.