Dólar com imagem de Bush engana balconista nos EUA Uma nota falsa de US$ 200, com o rosto do atual presidente dos EUA, George W. Bush, na efígie foi aceita numa loja de roupas femininas dos EUA. Deborah Trautwine, de 51 anos, foi acusada de roubo por meio de fraude. Ela teria pago suas compras na loja Fashion Bug com uma nota de US$ 200, ilustrada com a imagem de Bush. Não existem notas legítimas de US$ 200 ? com ou sem o presidente nelas. A polícia ainda não entende como o balconista se deixou enganar. Além do valor inexistente e da imagem de um presidente ainda vivo, a nota tinha um número de série de brincadeira - DUBYA4U2001, o que em inglês soa como ?Dubya para você 2001?, sendo ?Dubya? o apelido do presidente Bush ? e era assinada por ?Ronald Reagan? e ?George Bush?. O verso da nota era ainda mais denunciador: mostrava o gramado da Casa Branca com diversas placas, incluindo uma dizendo ?Gostamos de Brócoli? e outra ?EUA merecem um corte nos impostos?.