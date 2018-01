Dólares coloridos começarão a circular em outubro As primeiras ?verdinhas? a ganhar outras cores - a nota de 20 dólares, que terá áreas cor de pêssego, azuis e amarelas - começarão a ser distribuídas no próximo mês dentro dos Estados Unidos. Os bancos poderão começar a enviar seus carros blindados à Federal Reserve para pegar estoques das novas notas no próximo dia 9. A nota de US$ 20 é a mais falsificada dentro dos EUA, e o novo modelo colorido é considerado pelas autoridades ?a nota mais segura que os Estados Unidos já lançaram?. Novas notas coloridas de US$ 50 e US$ 100 - esta última, a mais falsificada fora dos EUA - devem aparecer em 2004 e 2005.