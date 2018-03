Dolly ganha força, vira furacão e deve atingir o Texas

A tempestade tropical Dolly ganhou força no Golfo do México e passou à categoria de furacão, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês). Segundo o órgão, às 16 horas (no horário de Brasília), Dolly tinha ventos de 120,7 km/h, o que a tornava um furacão de categoria 1. Veja também: Tempestade Dolly força a retirada de 23 mil pessoas no México Imagem de satélite divulgada pela Administração Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) mostra o avanço da tempestade Dolly. Foto: Efe Naquele horário, Dolly estava a 265 quilômetros ao leste de Browsnsville, no Texas, movendo-se para noroeste a 16 km/h, e a expectativa do NHC era de que ele ganhasse força antes de chegar à costa. "Teremos um furacão chegando à terra durante o dia de amanhã, provavelmente nas primeiras horas da manhã", disse o diretor do NHC, Bill Read, à rede de televisão CNN.