Domingo deve ter 20 mil voos cancelados na Europa

Cancelados. Dos 24 mil voos previstos para este domingo, 18, só quatro mil poderão decolar, o que fez com que os aeroportos, como o de Barcelona acima, ficassem lotados. Foto: Albert Gea/Reuters

BRUXELAS - Cerca de 20 mil voos foram ou serão cancelados neste domingo, 18, na Europa pelo fechamento de grande parte de seu espaço aéreo em virtude da nuvem de cinzas formada por um vulcão islandês, informou a Eurocontrol, a agência responsável pela segurança nos céus do continente.

A agência indicou que, dos aproximadamente 24 mil voos previstos para este domingo- o número comum para domingo - só poderão decolar quatro mil.

Segundo a Eurocontrol, que elaborou seu boletim com base em dados das 7h30 (Brasília), "não foram proporcionados serviços de controle do tráfego aéreo na maior parte do espaço aéreo europeu".

A agência confirmou que estão total ou parcialmente fechados os seguintes espaços aéreos europeus: Áustria, Bélgica, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, grande parte da França e Alemanha, Hungria, Irlanda, norte da Itália, Holanda, Noruega, Polônia, Romênia, Sérvia, Eslovênia, norte da Espanha, Suécia, Suíça, Ucrânia e Reino Unido.

O comunicado diz ainda que em algumas dessas áreas o espaço aéreo superior poderá ser utilizado, dependendo das previsões meteorológicas e do nível da fumaça na zona. No entanto, a Eurocontrol indica que "é difícil chegar a esse espaço aéreo, já que na maior parte dos casos as áreas circundantes não estão abertas aos voos".

Por isso, em relação ao sul da Europa, assinala que parte de Espanha, Portugal, sul dos Bálcãs, sul da Itália, Grécia e Turquia mantêm céu aberto, com voos operando.

A agência afirmou que, até o final do dia, serão mais de 63 mil os voos cancelados no espaço aéreo europeu desde a quinta-feira, 15, quando começou a se estender a fumaça.

Abaixo, a quantidade de voos realizados na Europa desde que a nuvem de cinzas começou a se propagar, segundo números da Eurocontrol:

- Quinta-feira, 15 de abril: 20.842 voos realizados, contra 28.578 operados na quinta-feira anterior (-27,1%)

- Sexta-feira, 16 de abril: 11.659 voos, contra 28.597 da sexta-feira anterior (-59,2%)

- Sábado, 17 de abril: 4.886 voos, contra 22.653 do sábado anterior (-78,4%)

- Domingo, 18 de abril: espera-se quatro mil voos, contra 24.965 do domingo anterior (-84%)