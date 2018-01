Domingo tem de ser reservado a Deus, não a esportes, diz papa O domingo tem de ser um dia reservado a Deus, e não ao esporte ou entretenimento. Esta foi a recomendação que o papa João Paulo II fez esta sexta-feira, no Vaticano. "Domingo é o dia grande da fé, o dia da esperança, do qual os cristãos não podem abrir mão", conclamou o pontífice, que também demonstrou sua preocupação ante o "enfraquecimento da família". As palavras do papa não visaram condenar qualquer tipo de esporte ou lazer em particular. Em sua infância na Polônia, o menino que ainda se chamava Karol Wojtyla, que no final da década de 70 se tornaria chefe da Igreja Católica, se divertia jogando futebol e participando de peças de teatro. As críticas do papa, de 83 anos, foram feitas ante um grupo de bispos australianos que o visitam. "Quando o domingo perde seu significado e se torna um ´fim de semana´ no qual domina a diversão e o esporte, as pessoas se fecham em um horizonte tão estreito que não são capazes de ver o céu", disse. João Paulo II também ressaltou que a valorização do domingo como dia reservado ao lazer leva a um "enfraquecimento da vida familiar e ao afastamento (dos fiéis) da Igreja". O papa considera que o domingo deve ser um dia dedicado ao repouso e de preces a Deus. Em outro trecho do diálogo com os bispos australianos, ele também frisou a importância da Eucaristia. "Ela (a Eucaristia) é um compromisso irrenunciável que não deve ser seguido apenas como um preceito a cumprir, mas como necessidade de uma vida cristã consciente e coerente". João Paulo II também fez severas críticas ao que classificou como a "cultura do aqui e agora". Como forma de combater tal situação, ele exortou os líderes da Igreja a "libertar homens e mulheres das sombras da confusão moral e do pensamento ambíguo". Antes de encerrar seu encontro com os bispos australianos ele pediu que eles "defendessem o casamento e a família", afirmando que se tratam de instituições muito imporantes para resistir à "visão secular que está sendo imposta às sociedades."