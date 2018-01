Domínio do ciclo atômico mantém ameaça ativa O acordo nuclear entre o Irã e o P5+1 - os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha - até que saiu barato. Para o país, que investiu US$ 33 bilhões no desenvolvimento da capacidade de domar o átomo, submeter-se às regras internacionais é fácil - ainda que as restrições durem até 2040. Nada, no texto do pacto, impede que o trabalho de enriquecimento continue, mas em escala menor.