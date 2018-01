Dominique de Villepin deixa a chancelaria francesa O chanceler francês Dominique de Villepin, crítico contundente da guerra no Iraque, assumirá o comando do Ministério do Interior, em meio a uma ampla reforma do governo francês, anunciada hoje. De Villepin, chefe da diplomacia francesa desde maio de 2002, será substituído pelo membro da Comissão Européia Michel Barnier. O atual ministro do Interior, Nicolas Sarkozy, assumirá o Ministério das Finanças, mas seu papel - talvez o mais difícil do governo - poderá ser ampliado para abarcar o comando de um ambicioso programa de reformas. As mudanças se seguem à derrota maciça imposta ao atual governo nas eleições regionais de domingo, nas quais a oposição, liderada pelos socialistas, arrebatou todas as regiões da França continental, menos uma. Na terça-feira, o presidente Jacques Chirac havia decidido manter o impopular primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin, mas promover mudanças drásticas no restante do governo.