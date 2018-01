Donald Rumsfeld chega a Bagdá em visita-surpresa O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, chegou, nesta quarta-feira, a Bagdá numa visita não anunciada. De acordo com a rádio iraquiana, Rumsfeld deve reforçar o apoio do governo americano aos planos de estabilização do país. O avião de Rumsfeld, vindo do Afeganistão, aterrissou numa base militar americana ao norte de Bagdá, segundo a rádio pró-governamental iraquiana Deyla. A visita acontece no meio de uma crescente onda de violência no Iraque. Nos últimos três dias, morreram mais de 150 pessoas. Rumsfeld deve se reunir com o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, entre outras autoridades do novo governo do Iraque, além de militares iraquianos e americanos. Maliki aplicou há três semanas um novo plano para reduzir a violência em Bagdá e seus arredores. Enquanto o objetivo não é atingido, ele tenta conquistar o apoio de diversas comunidades e grupos políticos do país para sua proposta de reconciliação nacional. Autoridades iraquianas e americanas têm comentado nos últimos meses a possibilidade de uma redução das tropas dos EUA no país no fim deste ano e ao longo de 2007. A retirada, porém, dependeria da existência de um Exército iraquiano capaz de garantir a segurança no país.