Donald Trump escreve um livro para ensinar como ficar rico Donald Trum, o magnata dos empreendimentos imobiliários e estrela do reality show da TV americana, The Apprentice, está vindo com um novo livro. A Random House publicará How do Get Rich (Como Ficar Rico) em abril, coincidindo com o final de temporada do programa. E quanto ele ficará mais rico com o livro? Uma fonte próxima das negociações disse que Trump já recebeu ?muito mais do que um milhão de dólares?. O próprio Trump disse, hoje, que o negócio é ?equivalente a se ter meio andar do número 40 da Wall Street?. ?Todo mundo quer isso, assim é fácil fazer negócio?, disse Trump, que não precisa de agentes, ele mesmo comanda suas negociações. Autor do milionário em vendas The Art of the Deal, Trump contou que o novo livro já está ?85%? feito e que o contrato é mais notável pelos royalties que renderá do que pelo adiantamento que lhe pagaram. ?Acredito em ser pago no final e ganhar muito se vender muito?, disse. ?Acredito em compensação pelo sucesso.?