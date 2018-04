Dono de 'frota do tráfico' pode ser extraditado A Justiça da Colômbia estuda um pedido de extradição para os EUA do traficante Leonardo Javier Grimaldos Rojas conhecido como "Senhor dos Ares". Rojas ficou famoso e ganhou o apelido por possuir uma das maiores frotas de aviões a serviço do tráfico.