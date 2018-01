Dono de rede de hotéis oferece 5 mil diárias para refugiados na Noruega

OSLO - O milionário norueguês Petter Stordalen, dono da rede de hotéis Nordic Choice, ofereceu 5 mil estadias para abrigar refugiados que não conseguiram ser alojados nas instalações previstas para recebê-los.

Stordalen diz que está pronto para fornecer 5 mil estadias, em uma oferta que foi apresentada à Direção Norueguesa de Imigração. A rede Nordic Choice conta com 100 hotéis na Noruega.

A agência de imigração disse à emissora pública NRK que pode aceitar a oferta caso não encontre moradia para os recém-chegados.

Como muitos países europeus, o número de requerentes de asilo na Noruega aumentou acentuadamente nos últimos meses, com 2.313 pessoas que chegaram em agosto, o mais alto número mensal desde as Guerras dos Bálcãs na década de 90. / Associated Press