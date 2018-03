Donos de boate de Chicago serão processados por mortes Os donos do Epitome Night Club, de Chicago, onde 21 pessoas morreram pisoteadas na madrugada de segunda-feira, serão processados criminalmente pelas mortes. Eles desafiaram uma ordem judicial que proibia o uso do segundo andar do clube. A confusão teria sido causada por seguranças da casa, que lançaram spray de pimenta contra a multidão.