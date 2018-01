Donos de restaurantes franceses protestam contra impostos Centenas de proprietários de restaurantes franceses, usando suas longas toucas brancas de chef, protestaram hoje, diante da embaixada da alemã em Paris, exigindo que a Alemanha aceite medidas que possam baixar os impostos sobre os preços de hotéis e restaurantes europeus. Os restaurateurs de todos as regiões da França reuniram-se em Paris para apoiar a delegação que encontrou-se com funcionários da embaixada alemã. Os franceses querem que a União Européia reduzam o mínimo valor agregado dos impostos para que possam também reduzir o preço cobrado aos clientes de 19,6% para 5,5%. A Alemanha, entretanto, já expressou a preocupação de que seu próprio setor de hotelaria e restaurantes possa exigir tratamento igual. André Daguin, presidente do Sindicado das Indústrias de Ocupação e Hospitalidade diz que a redução no imposto poderia representar a criação de 40.000 empregos extras na França.