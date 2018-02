Donos vendem ações de TV crítica a regime A Globovisión, única emissora de TV que se manteve crítica ao chavismo após a onda de assédio que resultou no fechamento do canal RCTV, em 2007, confirmou ontem que seus atuais proprietários venderam 80% das ações da empresa. O negócio, no entanto, só será concretizado após a eleição de 14 de abril.