Dos 750 cubanos enviados à Espanha, nenhum trabalha Nenhum dos 750 cubanos enviados à Espanha - grupo formado na maioria por dissidentes políticos e seus parentes - conseguiu trabalho na Europa, segundo a Comissão Espanhola de Ajuda ao Refugiado e a Cruz Vermelha. A libertação de dissidentes pelo regime de Raúl Castro começou em julho de 2010. A Espanha aceitou recebê-los após mediação da Igreja cubana. Por enquanto, o governo espanhol fornecia 1.390 por família cubana. A ideia era que pelo menos uma parte encontrasse trabalho. Um dos entraves seria a crise econômica da Espanha, com 20% de desemprego - 40% entre estrangeiros. Outro obstáculo tem sido a burocracia para ter os diplomas cubanos reconhecidos na Europa. A Espanha já recebeu 115 famílias, de um total de 763 pessoas - entre as quais 13 se mudaram para EUA, Chile e República Checa. O último grupo desembarcou na semana passada, com 37 dissidentes e 208 parentes.