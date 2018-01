Dos mortos em Mossul, 19 eram americanos Dezenove soldados americanos morreram no ataque a uma base militar americana operada pelos exércitos de Estados Unidos e Iraque em Mossul, no norte do país árabe, informou o comando militar dos EUA. Três soldados de nacionalidades ainda não reveladas também perderam a vida no atentado, disse uma fonte militar americana em Bagdá. O ataque de hoje foi o mais letal atentado já perpetrado contra soldados americanos desde a invasão do Iraque, em 20 de março de 2003.