Dossiê de Blair tem pouco impacto entre britânicos A divulgação pelo governo do primeiro-ministro Tony Blair de um dossiê com acusações contra o Iraque não teve praticamente impacto entre os britânicos. Segundo pesquisa promovida pela rede ITV, apenas 28% dos entrevistados disseram ter sido influenciados pelo dossiê - 16% se manifestando a favor da guerra, e 12%, contra. Apenas 4% dos pesquisados afirmaram que o dossiê teve "muita influência" em sua opinião. E 70% dos britânicos, segundo a pesquisa, declararam oposição a uma ação militar da Grã-Bretanha junto com os Estados Unidos sem uma autorização da ONU. Caso as Nações Unidas decidam por uma intervenção armada, 71% dos entrevistados apoiariam a participação da Grã-Bretanha.