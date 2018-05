Dow Jones corrige: Cristina suspende viagem ao México

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, suspendeu uma visita que faria ao México por causa de uma crise de pressão baixa. A medida foi tomada por indicação médica após uma crise de hipotensão diagnosticada ontem, segundo comunicado divulgado pela assessoria presidencial. "Por razões preventivas, ela vai ficar em repouso por 24 horas", diz o documento.

Cristina deveria embarcar na noite de hoje, junto com uma comitiva de 200 empresários argentinos, para uma viagem oficial ao México. A agenda de Cristina incluía uma reunião com o presidente mexicano, Felipe Calderón. As informações são da Dow Jones.