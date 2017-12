Doze feridos em explosões em Bagdá Ao menos doze civis iraquianos ficaram feridos hoje na explosão de duas bombas em um mesmo lugar no centro de Bagdá, informaram fontes policiais. A primeira bomba explodiu perto de um restaurante em que tomava o desjejum um grupo de policiais no bairro Al Betaweyen, e a segunda um minuto depois, no mesmo lugar. Dois veículos da polícia ficaram danificados, mas nenhum dos agentes ficou ferido, disse o capitão de polícia Saad Abderrahman. No oeste da capital, cinco civis iraquianos ficaram feridos, um deles gravemente, depois de que um tanque norte-americano se chocou com o carro em que viajavam por uma rodovia do bairro Al Mashtal, disseram as mesmas fontes. Em outra parte, a Aliança Unida Iraquiana, que obteve 128 das 275 vagas do Parlamento das eleições de 15 de dezembro passado, tem previsto prosseguir hoje com suas consultas para escolher seu candidato para o cargo de primeiro ministro.