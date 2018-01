Doze migrantes morrem em naufrágio perto de ilha grega

ATENAS - Doze pessoas, entre elas oito crianças, morreram em um naufrágio no mar Egeu, perto do litoral da ilha grega de Samos. Na embarcação estavam refugiados que tentavam chegar à Europa.

Segundo uma porta-voz da guarda litorânea grega, as forças de salvamento, entre as quais estava também um navio da Frontex, conseguiram resgatar com vida nove pessoas, cinco delas agarradas à embarcação e outras quatro na água.

Do mar foram recuperados 12 corpos, oito crianças, três homens e uma mulher. Os sobreviventes foram levados a um hospital e estão em estado de choque, disse a fonte.

Esse trata-se do segundo naufrágio de uma embarcação com refugiados em menos de 24 horas.

Na quarta-feira 27 de manhã sete pessoas, entre elas duas crianças, morreram em um naufrágio perto do litoral da ilha grega de Kos, que da mesma forma que Samos, constitui uma das portas de entrada para os refugiados que chegam à Europa a partir da Turquia. /EFE