Doze morrem em emboscada feita por rebeldes no Nepal Supostos rebeldes comunistas realizaram uma emboscada contra uma patrulha militar perto de Katmandu neste domingo. Pelo menos 12 pessoas morreram, sendo nove soldados e três rebeldes, informou o Exército do Nepal. Os nove soldados morreram na emboscada e os três rebeldes em tiroteio que se seguiu. No momento do ataque, a patrulha militar fazia uma operação de busca em Mudhe, perto do distrito de Dolakha, nos arredores de Katmandu, disse uma fonte do Exército nepalês. Ainda neste domingo, supostos rebeldes maoístas atacaram uma delegacia nos arredores de Hetauda, 150 quilômetros ao sul de Katmandu. Os insurgentes fugiram com pelo menos 25 armas. Não há informações sobre vítimas desse ataque.