Doze mortos em acidente com ônibus alemão na Bélgica Doze pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando um ônibus alemão bateu contra um guard rail de concreto entre as duas pistas da autoestrada Bruxelas-Paris e pegou fogo. O acidente aconteceu na Bélgica, perto da fronteira com a França, às 5 horas da manhã deste sábado. A maioria das vítimas é de nacionalidade alemã, e uma delas é norte-americana, segundo informou o prefeito da cidade belga de Hensies, Eric Thiebaut. Segundo informações no local, um bósnio e um turco também estão entre os mortos. Mais de 30 passageiros, a maioria jovens turistas, foram levados para hospitais das proximidades, com ferimentos leves. O ônibus havia deixado Berlim na sexta-feira à noite. A autoestrada ficou fechada ao tráfico durante mais de uma hora, enquanto as vítimas eram atendidas.