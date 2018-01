Doze mortos em queda de helicóptero dos EUA no Iraque Pelo menos 12 pessoas morreram na queda de um helicóptero militar americano classe UH-60 Blackhawk próximo à cidade rebelde de Tal Afar, no norte do Iraque, informou o comando militar em comunicado. A nota não especificou se foi um acidente ou uma ação de combate e se limitou a afirmar que uma investigação está andamento. Aparentemente, o aparelho se espatifou no solo pouco antes da meia-noite deste sábado, em uma região populosa a cerca de 12 quilômetros de Tal Afar, em pleno "triângulo sunita", bastião da insurgência no Iraque. O Blackhawk viajava entre duas bases militares quando o contato com o aparelho se perdeu. O helicóptero foi encontrado hoje. Havia quatro tripulantes a bordo e mais oito pessoas, acrescentou o comando militar, sem informar se eram militares ou civis. Caso se confirme que todos os passageiros eram militares, este fim de semana se tornará um dos mais trágicos para o Exército americano desde a invasão do Iraque, em março de 2003. A soma chegaria a 17 mortos em dois dias. Outros 11 soldados morreram na quinta-feira. O número de militares dos Estados Unidos mortos na última semana chegaria a 28, o mais alto em meses.