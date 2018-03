Doze países da América Latina se unem na luta contra narcotráfico Os governos de 12 países da América Latina acertaram na Guatemala reforçar as estratégias conjuntas para lutar contra o narcotráfico e o crime organizado, estabelecendo os protocolos operacionais do Centro Regional de Coordenação contra o Narcotráfico e Delitos Conexos na América Central, México e Caribe. Ao fim da Segunda Reunião Técnica Regional para a Luta Contra o Narcotráfico e Delitos Conexos na América Central, Caribe e México, o ministro de Governo da Guatemala, Carlos Vielmann, afirmou que a reunião foi produtiva, mas não entrou em detalhes sobre as estratégias decididas. A reunião "representa um dos grandes esforços para combater com eficiência o flagelo do narcotráfico", disse. A Guatemala será a sede do Centro de Coordenação. A criação do Centro havia sido decidida em Bogotá, em dezembro do ano passado. A primeira reunião técnica do grupo aconteceu de 17 a 19 de janeiro, em El Salvador.